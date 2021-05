Imprese: Ilbda, a Tunisi primo Forum economico per la Libia 7 e 8 giugno. Vari settori interessati."Together We Go Further"

(ANSAmed) - TUNISI, 20 MAG - L'Associazione Italo Libica di Sviluppo Commerciale, Italian Libyan Business Development Association (Ilbda), organizza al Laico Spa e Conference Center Hotel di Tunisi, il primo 'Forum Economico per la Libia'.



L'evento - si legge in una nota della stessa Ilbda - riunirà istituzioni, municipalità, enti, aziende ed imprenditori provenienti da Italia, Libia e Tunisia alla ricerca di alleanze strategiche commerciali, finanziarie e tecnologiche.



Attraverso incontri e presentazioni, il Forum si propone come un momento di scambio di idee, opportunità ed esperienze, rafforzando le relazioni tra i partecipanti e creando nuove joint ventures nel processo di ricostruzione intrapreso dal Paese. "Together We Go Further" è infatti lo slogan di questa iniziativa promossa da Ilbda, "un'associazione senza scopo di lucro, nata a Tripoli nel 2018 sotto la lungimirante direzione del presidente Sandro Fratini, che ha maturato una esperienza decennale in nord-africa, costruendosi una solida rete di contatti".



Ogni azienda avrà l'opportunità di confrontarsi con decision maker e istituzioni, aziende e possibili partners, partecipando a meeting nel proprio settore di appartenenza. E' prevista la partecipazione di imprese leader nei settori dell' energia, energia rinnovabile, aeronautica, nautica, settore sanitario, formazione, design e progettazione, elettronica, meccatronica, componenti elettrici, biotecnologie, chimica, plasturgia, ambiente, costruzioni e materiali da costruzione, legno, grande distribuzione, tipografie, editori, comunicazione, pubblicità, industria agroalimentare, agricoltura, settore automobilistico, meccanica, metallurgia, prodotti manifatturieri, sport, divertimento, cultura, turismo, tessile e abbigliamento, trasporti e logistica. Anche Confimprese Tunisia ha annunciato il suo impegno nella realizzazione del Forum.



Confimprese è la Confederazione Italiana della Micro, Piccola e Media Impresa, nata nel 1996 su iniziativa di Imprenditalia, si legge sul sito dell'istituzione. La Confederazione associa, riunisce e coordina le 78 Organizzazioni territoriali, le 20 Federazioni di Categoria e le 14 Organizzazioni Federate delle Micro, Piccole e Medie Imprese dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa.



Confimprese Italia è un "sistema plurale" a cui appartengono a vario titolo oltre 80.000 imprese e professionisti con una nutrita rappresentanza di pensionati. Confimprese Italia è presente in 20 Camere di Commercio (16 Consigli e 4 Giunte), ed è rappresentativa secondo quanto previsto dallo "Statuto delle Imprese", Legge 11/11/2011 n. 180. La confederazione, oltre che in Italia, è presente in Cina, Spagna, Tunisia e Ungheria.



