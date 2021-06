Tunisia: per la Bers, crescita economia del 2,7% nel 2021 Ripresa dipenderà molto da vaccinazioni,turismo ancora in crisi

(ANSAmed) - TUNISI, 30 GIU - Per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) l'economia tunisina crescerà del 2,7% nel 2021, ma la ripresa economica effettiva dipenderà' molto dalla campagna di vaccinazione anti covid, dalle riforme economiche e dal ritorno alla normalità del fondamentale settore turistico.



Lo afferma in una nota la Bers precisando che la Tunisia aveva previsto una crescita del 3,9% per l'anno in corso, dopo un crollo del Pil dell'8,8% nel 2020, ma la rapida diffusione di una nuova ondata di coronavirus lascia intravedere un'altra stagione turistica fallimentare per il Paese nordafricano. Nel primo trimestre del 2021 il prodotto interno lordo tunisino e' diminuito del 3% rispetto all'anno precedente.



"La forza della ripresa dipenderà anche dal ritmo della campagna di vaccinazione, che consentirà il ritorno alla normalità dell'economia, compreso il settore turistico", scrive la Bers, aggiungendo che una ripresa forte e sostenibile dipenderà però dalla riforma economica, mentre un eventuale inasprimento fiscale potrà invece avere l'effetto di frenare la ripresa. La Tunisia ha avviato trattative con il Fondo monetario internazionale per un nuovo programma di aiuti. I colloqui, non facili, sono ancora in corso a Washington. (ANSAmed).