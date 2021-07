Nasce il Manifesto per valorizzare semi antichi e filiere Promosso da consorzio Avasim. Centinaio, è preservare unicità

(ANSAmed) - ROMA, 08 LUG - Valorizzare le antiche sementi della tradizione italiana e del Mediterraneo, supportando la redditività delle piccole aziende agricole. Sono tra gli obiettivi del Manifesto promosso da Avasim, l'Alleanza per la Valorizzazione delle Antiche Sementi Italiane e del Mediterraneo, si tratta del consorzio internazionale di ricerca e promozione che vuole accogliere tutte filiere delle sementi, cerealicola, a orto-frutticola, vitivinicola, erbe aromatiche, oleose ed officinali.



Il documento punta ad unire il comparto per vitalizzare il patrimonio culturale ed economico delle antiche sementi autoctone e dalle loro filiere, comprese la loro identificazione. Si tratta, infatti, di una filiera legata a doppio filo alla qualità, alla storia di luoghi unici, alle tradizioni contadini, alla cultura di scambio e di reciprocità tra comunità e generazioni. "Valorizzare le antiche sementi vuol dire preservare l'unicità delle nostre produzioni e, al tempo stesso, tutelarle da una standardizzazione globale con il rischio di omologazione", ha detto del sottosegretario alle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, alla presentazione, nel precisare che "il tema della loro tutela è quanto mai attuale, nella rinnovata consapevolezza che possano rendere il mondo sempre più sostenibile". Nel corso dei lavori è stata illustrata anche la prima "Ricerca esplorativa sul settore dei semi antichi in Italia", con la descrizione degli operatori, dell'interesse dei consumatori verso e delle potenziali opportunità di sviluppo in termini di contributo alla crescita economica del Paese e del Made in Italy, anche nell'ambito della sostenibilità e della transizione green. Parte integrante del progetto del consorzio è anche promuovere una proposta legislativa nazionale di tutela che a oggi manca. (ANSAmed).