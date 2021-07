Italian Design Day, a Skopje evento dedicato a moto italiane Iniziativa Ambasciata d'Italia e importatore Dynamics

(ANSAmed) - SKOPJE, 09 LUG - In una bella atmosfera, con più di 500 visitatori ieri sera, a partire dalle ore 18:00, si è tenuto a Skopje il primo Italian Open Moto Day, un evento dedicato all'industria motociclistica italiana, organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Macedonia del Nord e DYNAMICS, importatore e agente generale per Piaggio, Aprilia, Ducati e Moto Guzzi.



Questo evento segna l'Italian Design Day, un'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri italiano, che promuove il design attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane nel mondo, come una delle caratteristiche più sorprendenti dei prodotti "Made in Italy", lo stile italiano di vita.



L'evento è stato aperto dall'attore Sasko Kocev e dall'Ambasciatore d'Italia, Andrea Silvestri, con una divertente e interessante presentazione degli ultimi modelli di motori italiani, VESPA GTS 75th, Moto Guzzi V7 Stone Centenario e Ducati Monster.



L'Ambasciatore Andrea Silvestri, giunto all'evento in sella alla sua Moto GUZZI, ha salutato il pubblico in macedone e ha sottolineato che l'industria motociclistica italiana sta acquisendo un'importanza strategica per l'economia italiana negli ultimi anni. L'Italian Open moto Day di quest'anno segna due anniversari significativi, 100 anni dalla fondazione di Moto Guzzi e 75 anni dalla creazione dell'icona di stile italiano VESPA.



I visitatori hanno goduto della straordinaria esperienza e della socializzazione con motociclette italiane, deliziosi cibi e bevande italiani e musica rock italiana. (ANSAmed).