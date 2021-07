Tunisia:studio,salari troppo bassi per il 40% abitanti Politiche dovrebbero anche migliorare servizi pubblici

(ANSAmed) - TUNISI, 09 LUG - Almeno il 40% della popolazione della Grande Tunisi, ovvero la macro area che comprende la capitale e le sue periferie che conta circa 2,6 milioni di abitanti, non ha le risorse necessarie per accedere a condizioni di vita dignitose. E' la principale conclusione di uno studio condotto dalla fondazione tedesca Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes), intitolato "Bilancio della dignità per la Tunisia", realizzato insieme a Istituto di Ricerche economico e sociali e International Alert. La "dignità" infatti è stata la richiesta principale della rivoluzione tunisina 2011 ma, dieci anni dopo, lo Stato tunisino che si è impegnato nella nuova Costituzione del 2014 a garantire "condizioni di vita dignitose" per i suoi cittadini sembra essere incapace di mantenere fede alla sua promessa. Tuttavia questo desiderio di dignità continua a motivare la maggioranza del popolo tunisino, emerge dallo studio - il primo del suo genere nel mondo arabo poiché ha cercato un contatto diretto con campioni standard e rappresentativi di famiglie target. Il livello del salario minimo rimane molto al di sotto di quello necessario per consentire ai lavoratori di accedere a condizioni di vita dignitose. "Le politiche pubbliche non dovrebbero solo aumentare il potere d'acquisto attraverso azioni dirette - evidenzia il rapporto ma "dovrebbero anche cercare di migliorare i servizi pubblici che hanno un impatto diretto sul tenore di vita delle famiglie". Il degrado dei servizi pubblici, principalmente trasporti, istruzione e sanità, comporta un costo considerevole per le famiglie che "devono pagare almeno una parte dei servizi che dovrebbero essere forniti dallo Stato". Il miglioramento dei servizi pubblici è un'altra spinta all'azione che aiuterebbe a migliorare le condizioni di vita delle famiglie e offrire un accesso più equo ai servizi necessari, mostra lo studio. Il salario minimo, troppo basso, non può in alcun modo offrire ai tunisini l'accesso a condizioni di vita dignitose. Ne è ben consapevole il sindacato Unione generale dei lavoratori tunisini, (Ugtt) che già alla fine del 2017 aveva chiesto di portare il salario minimo a 866 dinari, ovvero più del doppio rispetto a quello di 350 dinari. (ANSAmed).