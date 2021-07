Amazon lancia piattaforma in Egitto, entro fine anno online Dopo Eau e A. Saudita tocca a egiziani, venditori si preparano

(ANSAmed) - NAPOLI, 28 LUG - Amazon lancia la propria piattaforma in Egitto, cominciando a operare in prima persone dopo alcuni anni in cui aveva venduto attraverso il suo sito egiziano Souq.com, attivo dal 2017. Entro la fine del 2021 verrà invece lanciato online il sito amazon.eg, che invaderà il, Paese più popoloso del mondo arabo. Lo riporta il quotidiano The National.



I venditori già presenti su Souq.com, secondo il giornale, avranno ora l'accesso alla piattaforma centrale di Amazon, per gli strumenti che tutti i venditori hanno a disposizione, la loro registrazione è già aperta per organizzare i loro negozi online.



"L'apertura della piattaforma di vendita Amazon in Egitto - spiega Omar Elsahy, general manager di Amazon e Souq.com nel Paese - è una pietra miliare nel nostro percorso di sostegno al commercio locale egiziano di tutte le dimensioni". Amazon aveva già cominciato a lavorare nei Paesi arabi nel maggio 2019 quando aveva lanciato amazon.ae negli Emirati Arabi Uniti dopo aver acquisito appunto il portale locale Souq per 580 milioni di dollari nel 2017.



Nel giugno 2020 è stata poi la volta dell'Arabia Saudita con il lancio online di amazon.sa. La piattaforma a livello globale lavora molto per le piccole e medie imprese che contano per oltre la metà di tutto il commercio mondiale di Amazon, la piattaforma che li aiuta offrendo loro una serie di strumenti e di programmi per vendere meglio online e anche un range di campagne per farsi notare dai possibili clienti.



"La vendita su Amazon - prosegue Elsahy - funziona con i brand locali di ogni Paese già affermati e con quelli emergenti e siamo molto eccitati di lanciare tutti gli strumenti in Egitto dove migliaia di venditori si stanno già preparando". Nel paese egiziano la piattaforma ha già pronta una base centrale e 15 stazioni locali per la distribuzione, con oltre 3.000 dipendenti in tutto il Paese. (ANSAmed).