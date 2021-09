Formazione, anche in Egitto il 'mini-Mba' di 'E4Impact'

(di Rodolfo Calò)

IL CAIRO - Con un evento svoltosi al Cairo, è stata lanciata ufficialmente l'iniziativa con cui un'emanazione dell'Università Cattolica di Milano espande la propria azione in Medio Oriente ed Africa inserendo l'Egitto fra i Paesi in cui propone una versione breve del "Master in Business Administration" (MBA), uno dei massimi titoli di formazione manageriale. L'iniziativa è nata da un'opera di raccordo svolta dall'Ambasciata d'Italia nella capitale egiziana.



"Il Mini Mba impact entrepreneurship è stato inizialmente 'disegnato' dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e realizzato in maniera congiunta" dalla fondazione egiziana "'El Sewedy Education'" e da 'E4Impact'", definibile uno "spin off" dell'ateneo milanese, è stato ricordato all' "evento di lancio" dell'iniziativa svoltosi mercoledì sera nel giardino della residenza dell'Ambasciatore d'Italia al Cairo, Giampaolo Cantini.



Si tratta di un programma online presentato come una "spinta per start-up" che in sole 16 settimane consente ai partecipanti di avere strumenti per "aumentare clientela" e vendite e "ottenere accesso a investitori", fornitori e "potenziali partner d'affari in Egitto, Italia ed Africa", è stato sottolineato.



Con i suoi 42 mila studenti, "la Cattolica di Milano è la più grande università privata in Europa" e "E4Impact" ha come obbiettivo quello di aiutare Medio oriente e Africa a beneficiare di uno "sviluppo sostenibile", ha ricordato Fabio Petroni, direttore dei programmi della fondazione.



E4Impact ha iniziato a operare nel 2010 in Kenya e ora è attiva in 17 Paesi arrivando ad "accelerare" il successo di 6 mila imprenditori che hanno creato 16 mila posti di lavoro, ha sottolineato Petroni: l'85% dei partecipanti sono stati in grado di avviare una nuova azienda, l'87% ha aumentato la propria clientela in un anno e l'81% ha incrementato anche il fatturato.



El Sewedy Education è una fondazione molto attiva nel campo dell'istruzione superiore, in particolare con la creazione di un "Innovation Hub" presso la nuova capitale amministrativa egiziana. L'Innovation Hub ospita al momento oltre mille studenti, e si propone di diventare leader in Egitto nei corsi di formazione dedicati all'imprenditorialità e all'innovazione.



"Esperti da Egitto e Italia", "mentors", "piattaforme digitali", "connessioni con società italiane", "una sessione B2B di una settimana" a Milano, sono alcuni altri elementi del mini-Mba evidenziati dal dirigente della Fondazione milanese segnalando che il corso inizierà l'11 settembre e che ci sono ancora posti disponibili.



Un "ruolo decisivo nel connettere le due fondazioni" che stanno realizzando questa iniziativa egiziana è stato rivendicato da Cantini ricordando che l'Ambasciata ospitò la firma dell'accordo di partenariato l'8 marzo 2020.



Dante Campioni, l'amministratore delegato di Alexbank, controllata egiziana del gruppo Intesa Sanpaolo, intervenendo all'evento ha detto che questo Mba "puo' aiutare molto nel dar forma allo sviluppo che avremo in Egitto", dove "ci sono molti talenti" e dare loro "l'adeguato sostegno in termini di formazione" contribuirà alla realizzazione dei piani dell'Amministrazione egiziana.