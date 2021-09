Arabia Saudita: nuovi investimenti in porto Al Jubail Gscco progetta hub commerciale tra Asia ed Europa

(ANSAmed) - NAPOLI, 9 SET - La Gulf Stevedoring Contracting Company (GSCCO) ha annunciato un investimento da 50 milioni di dollari nel porto commerciale di Al Jubail, la più grande città industriale dell'Arabia Saudita. La compagnia, che opera nel Paese come sussidiaria della società multinazionale privata emiratina Gulftainer, con questo investimento allargherà la sua capacità operativa nello scalo e spingerà la propria capacità fino a movimentare 1,8 milioni di teus, diversificando le operazioni nell'area. L'investimento, spiega il quotidiano arabo The National, include l'installazione di nuove attrezzature commerciali, il miglioramento del sistema digitale e lavori di dragaggio.



"Siamo orgogliosi di continuare a sostenere - ha detto Jason French, direttore operativo della GSCCO - la trasformazione del porto commerciale di Jubail che è cominciata sin da quando abbiamo iniziato qui le nostre operazioni e puntiamo a espandere ulteriormente la capacità di movimento degli esportatori e importatori a Jubail".



Si prevede che la nuova espansione del porto farà aumentare il commercio, portando 100 milioni di dollari in più al pil annuale dello scalo. L'Arabia Saudita sta in generale investendo pesantemente in nuovi progetti infrastrutturali per diversificare l'economia del Paese al di là del petrolio, come parte del programma "Vision 2030": tra i progetti in corso una nuova rete ferroviaria nel Paese e un nuovo aeroporto a Riad per aumentare il volume commerciale e attrarre più turisti.



"La Gscco - afferma la compagnia - sta discutendo anche di ulteriori investimenti nel porto di Jubail e in quello in via di sviluppo a Raz Al Khair, per trasformare il regno saudita in un hub globale di connessione tra Asia, Europa e Africa". La Gscc opera in Arabia Saudita dal 2008 e in questi anni ha aumentato la propria capacità operativa da 50.000 teus a 700.000 già prima degli ultimi investimenti. (ANSAmed).