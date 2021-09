Le FS a Expo Dubai racconteranno nuova visione di mobilità Di Maio e Glisenti presentano Gold Sponsor del Padiglione Italia

(ANSAmed) - ROMA, 16 SET - Ferrovie dello Stato Italiane racconterà a Expo 2020 Dubai la nuova visione del Gruppo FS di mobilità sostenibile e integrata a supporto dell'economia e del turismo del Paese, della valorizzazione dei suoi territori e delle sue bellezze. FS sarà infatti presente in qualità di Gold Sponsor del Padiglione Italia all'Esposizione Universale che prenderà il via il 1° ottobre 2021. La partnership è stata presentata alla stazione di Roma Ostiense, dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, dal Commissario Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti e dai vertici di Fs, la presidente Nicoletta Giadrossi e l'a.d. Luigi Ferraris. Per i visitatori del Padiglione Italia dell'Esposizione Universale il Gruppo FS ha allestito un'installazione di tipo immersivo nella sezione finale del percorso espositivo: un'ambientazione di suoni e immagini su uno schermo lungo 27 metri ispirato al tema della bellezza dove il meglio della tecnologia infrastrutturale del Gruppo FS, coniugata con sostenibilità e innovazione, si fonde con i paesaggi italiani. Un viaggio metaforico a bordo dei treni del Gruppo FS e lungo le opere infrastrutturali che Ferrovie ha realizzato e sta realizzando per contribuire allo sviluppo del Paese. Per celebrare la propria presenza a Expo Dubai, per tutta la durata dell'Esposizione Universale che si concluderà il 31 marzo 2022, sui binari italiani correrà anche un Frecciarossa 1000 con una livrea che richiama il simbolo e i colori del Padiglione Italia "L'esposizione universale rappresenta fin dalle prime edizioni, il momento in cui ogni Paese esibisce il meglio delle proprie idee, innovazioni e progetti. Per questo il nostro Gruppo ha deciso di esserne parte, per mostrare con orgoglio l'eccellenza italiana nella tecnologia e nell'innovazione applicata al settore della mobilità sostenibile, in particolare quella ferroviaria". Lo ha detto l'a.d. di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris presentando la partecipazione del Gruppo a Expo Dubai, all'interno del Padiglione Italia Siamo particolarmente orgogliosi di portare a Expo 2020 Dubai il modello italiano di mobilità sostenibile e integrata delle Ferrovie dello Stato", ha detto Paolo Glisenti, Commissario Generale per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai.



"Questa collaborazione ci permetterà di presentare ai molti paesi dell'area arabo-mediterranea e del Sud Est asiatico, oggi interessati allo sviluppo di nuove reti di trasporto, le nostre eccellenze e le nostre migliori competenze. Con Fs porteremo a Dubai la rappresentazione di un sistema di trasporto destinato con gli investimenti previsti dal PNRR ad avere un forte impatto economico, a cominciare dal trasporto regionale che favorirà la crescita del turismo nei nostri territori", ha detto Glisenti.



(ANSAmed).