A Palermo focus su fondi europei per nuovo modello sviluppo Dibattito il 30 settembre a Villa Airoldi

(ANSAmed) - ROMA, 21 SET - Definire un approccio innovativo nell'utilizzo dei fondi del PNRR e connettere le energie positive imprenditoriali e sociali del meridione, per cooperare alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo e di una nuova strategia di crescita che promuova il Sud come vero e proprio hub nel Mediterraneo. Questi i temi dell'incontro 'I Fondi europei del PNRR: antichi ostacoli e nuove prospettive di sviluppo. Una strategia di crescita per il Meridione e per la Sicilia nel contesto Euromediterraneo' in programma giovedì 30 settembre 2021 dalle 17.00 presso Villa Airoldi a Palermo.



Il dibattito è organizzato e promosso da Kalós Edizioni in collaborazione con AiSDeT, Innovazione per l'Italia - Centro studi sulla Sanità e la Pubblica Amministrazione e la rivista INNOVAZIONE e-SALUTE, con il sostegno incondizionato di Generali - Agenzia di Palermo Da Vinci.



All'incontro moderato da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia, parteciperanno Patrizia Di Dio, vicepresidente nazionale ConfCommercio Imprese per l'Italia; Alessandra Paola Ghisleri, direttrice Euromedia Research; Giovanni Lo Giudice, presidente Edizioni Kalós; Enrica Morlicchio, ordinario di Sociologia Università di Napoli; Vincenzo Provenzano, associato di Economia regionale Università di Palermo; Massimo Russo, magistrato e presidente onorario Innovazione per l'Italia. (ANSAmed).