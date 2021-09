Expo Dubai: da design a cibo, export Francia porta imprese

NAPOLI - Dai cosmetici all'architettura, fino al design e alla vocazione euromediterranea delle città francesi, dalle imprese alimentari alle Pmi dell'artigianato. E' ricco il programma di eventi che Business France, l'agenzia nazionale transalpina dedicata all'internazionalizzazione e all'export porterà nel padiglione francese a Expo Dubai, al via il 1 ottobre.



L'agenzia ha preparato un programma di incontri che punta in particolare sui mercati arabi e mediorientali, partendo il 4 ottobre con uno dei prodotti più classici del Paese, i cosmetici: una delegazione del settore sarà all'evento BeautyWorld Middle East 2021 con distributori, importatori, e giornalisti per far conoscere i nuovi prodotti. Nei primi giorni di novembre, invece, l'agenzia porterà a Dubai il tema delle città, del design e della tecnologia, partendo con 5 giornate dedicate al "French Tech Tour Middle East", che presenterà tutte le novità del mercato tecnologico francese. Dal 2 novembre l'Afex, l'associazione degli architetti francesi per l'export, incontrerà al padiglione francese i grandi investitori degli EAU per presentare progetti e stringere rapporti, mentre il 5 novembre toccherà al settore del design presentare le ultime tendenze della creatività francese nel settore. L'8 novembre spazio al cibo con un evento a cui parteciperanno gli imprenditori dell'agricoltura, della produzione degli ingredienti della cucina francese, della trasformazione, della conservazione e della logistica, mentre il 23 novembre toccherà agli allevatori delle filiere avicole e bovine e dei macchinari per l'allevamento.

Dal 15 al 21 gennaio ci sarà una settimana dedicata alle piccole e medie imprese francesi, con, tra gli eventi previsti, un focus organizzato in collaborazione con i colleghi emiratini sul settore della sicurezza.