Israele: webinar per start up Italia in sistema Paese Barbanti, 'Accelerate in Israel' aiuterà aziende nazionali



successiva (ANSAmed) - TEL AVIV, 11 OTT - Offrire alle start-up italiane opportunità di business e partnership e far parte di uno "degli ecosistemi dell'innovazione più all'avanguardia a livello mondiale". Questo l'obiettivo, secondo l'Ambasciata italiana in Israele, di 'Accelerate in Israel', il programma di accelerazione per start-up italiane in Israele, giunto alla sua terza edizione e promosso dall'Ambasciata e Agenzia Ice con la collaborazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e della Camera di Commercio e Industria Israele-Italia. Il webinar di presentazione è stato aperto dal saluto del nuovo Ambasciatore italiano Sergio Barbanti secondo cui "'Accelerate in Israel' guiderà, col prezioso supporto di qualificati acceleratori israeliani, le start-up italiane in un percorso di sviluppo delle competenze necessarie al successo delle loro tecnologie e del loro business plan".(ANSAmed). (ANSA).





