Marocco: 8 miliardi di dollari di rimesse a settembre

RABAT - Quasi otto miliardi di dollari. A tanto ammonta il tesoretto di rimesse che i marocchini residenti all'estero hanno inviato a casa nel mese di settembre. Il dato arriva dall'Ufficio dei cambi del Ministero delle Finanze.



Rispetto all'anno scorso le rimesse sono aumentate del 42,5%, nonostante la pandemia. Del resto, per poter accogliere 3 milioni di cittadini che abitano oltre confine, Rabat a metà giugno ha programmato dei voli speciali, anche se i collegamenti aerei non erano ancora tornati alla normalità a causa del Covid-19.



Nella classifica dei Paesi arabi che ricevono denaro dai cittadini della diaspora, il Marocco è al secondo posto (con il 13,5%), preceduto solo dall'Egitto, in cima alla lista con una quota del 53,9% del trasferimento di denaro globale nella regione araba, secondo gli studi dell'Unione delle Banche Arabe.