Di Maio, Italia contro etichette semaforo su alimentare

ROMA - "Il Ministero degli Esteri è in prima linea nella difesa, in ogni foro multilaterale, del nostro modello alimentare. L'Italia sostiene diete tradizionali, sane e sostenibili, come quella mediterranea. Siamo contrari a sistemi di etichettatura fronte-pacco 'a semaforo'. Assieme agli altri ministeri competenti, abbiamo anzi definito il Nutrinform Battery, adottato in Italia e proposto come schema armonizzato europeo, che tutela la salute dei consumatori e gli interessi della nostra filiera agroalimentare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla presentazione della VI edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.