Lener, con le aziende rafforziamo i legami tra Italia e EAU

DUBAI - Italia ed Emirati Arabi Uniti vedono "un forte asse di cooperazione, tra le nostre imprese e i nostri Paesi. Più sono forti i nostri legami imprenditoriali, più lo sono anche quelli istituzionali e governativi". Lo ha sottolineato l'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, intervenendo alla conferenza 'Manufacturing & Innovation' organizzata da Confindustria nell'ambito del Global Manufacturing and Industrialisation Summit (Gmis) a Expo 2020 Dubai.



Tra Italia ed Emirati, "la cooperazione in manifattura e industrializzazione è il tema principale della forza dei rapporti bilaterali", ma "gran parte del potenziale resta non sfruttato. Ora abbiamo l'opportunità di trarre vantaggio e beneficiare dei nostri rispettivi piani per sviluppare, diversificare e rafforzare le nostre industrie", ha detto Lener, spiegando che "negli Emirati c'è il piano di industrializzazione '300 miliardi', un piano ambizioso per ampliare e approfondire la base industriale del Paese. In Italia abbiamo il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che disegna una mappa anche per la digitalizzazione della nostra industria, insieme alla sostenibilità e transizione ecologica". Si tratta di "una visione a medio termine, una cosa piuttosto nuova e che può rassicurare i nostri partner internazionali".



"La manifattura italiana è molto forte in molti campi, specialmente in robotica, meccatronica e automazione industriale" e su questo "vediamo molte opportunità di cooperazione", ha spiegato Lener sottolineando inoltre l'importanza di "accorciare la catena di valore globale".



"Questa parte del mondo, in particolare gli EAU, può giocare un ruolo nell'attrarre gli investimenti italiani che ora magari sono nell'Estremo Oriente". Negli Emirati "siamo più vicini all'Italia. C'è un eccellente settore logistico" ed è stato realizzato un miglioramento "per attrarre i nostri investimenti e industrie interessate ad avvicinarsi" all'Italia.