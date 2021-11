Spagna: intesa per stop allo sciopero dei metalmeccanici

MADRID - Sindacati e imprese del settore metalmeccanico nella provincia di Cadice, nel sud della Spagna, hanno raggiunto un "pre-accordo" per mettere fine a uno sciopero generale dei lavoratori durato nove giorni, nel corso del quale si sono registrati diversi momenti di forti tensioni politiche e sociali e disordini pubblici. Lo hanno reso noto i sindacati Ugt e Comisiones Obreras. L'intesa prevede aumenti salariali del 2% annuo per i prossimi tre anni. Il miglioramento delle condizioni salariali era la principale rivendicazione dei lavoratori. Ora si attende la ratifica dell'accordo da parte di questi ultimi. La fumata bianca è arrivata dopo diverse giornate di negoziati no-stop.



Nel frattempo, i lavoratori hanno organizzato per nove giornate picchetti, interruzioni del traffico, cortei e altri atti rivendicativi. La polizia è intervenuta a più riprese con cariche, pallottole di gomma e lacrimogeni per fronteggiare situazioni in cui si sono viste barricate, piccoli roghi e lancio d'oggetti da parte di alcuni manifestanti.