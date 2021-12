Expo Dubai: quasi 6 milioni di visitatori finora

DUBAI - L'Expo di Dubai ha raggiunto 5.663.960 visite al 5 dicembre. Ha avuto un eccezionale afflusso di pubblico il giorno del 2 dicembre, anniversario dei 50 anni dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Nonostante la pandemia e le difficoltà nel viaggiare, l'Expo di Dubai si è rivelato a distanza di due mesi dalla sua inaugurazione un successo di pubblico, secondo gli organizzatori. Oltre un quarto delle visite proviene da fuori gli Emirati, con in testa: India, Francia, Arabia Saudita e Regno Unito. Tante anche le voci italiane che si sentono a Dubai, dimostrate dalle 50 mila visite solo nel weekend del giubileo EAU al Padiglione Italia. Sei visitatori su dieci acquistano il biglietto stagionale per entrare, che permette più ingressi all'area.



Sono stati un milione e duecentomila le visite ricorrenti dall'inaugurazione. Oltre ad essere stato un successo di pubblico, l'Expo di Dubai è stata una occasione di cooperazione e per incontrare nuovamente in presenza i leader del mondo. Da ottobre a novembre sono stati 5.383 i governanti del pianeta, che comprendono ministri, presidenti e leader politici, ultimo il Presidente francese Macron, entrati in Expo per partecipare ad uno dei 10.461 eventi che si sono svolti nei due mesi appena trascorsi. Alle quasi 6 milioni di visite in presenza sul posto, si aggiungono 25 milioni di accessi online alla piattaforma web di Expo che è stata premiata come miglior sito ai britannici FWA (Favorite Website Awards). Il risultato più apprezzato dagli organizzatori però è quello dei 250mila studenti delle scuole pubbliche e private emiratine che hanno partecipato alle 10 mila gite scolastiche organizzate giornalmente nell'Expo di Dubai.