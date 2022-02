Tunisia: governo studia riforme 'per salvare economia'

Le riforme strutturali volte a salvare l'economia nazionale sono state al centro di tre incontri ministeriali virtuali svoltisi, sotto il coordinamento della premier tunisina Najla Bouden, nell'ambito del seguito dei programmi di cooperazione con partner tecnici e finanziari. E' quanto si legge in un comunicato dell'esecutivo di Tunisi, rilasciato in un momento di particolare difficoltà per le finanze del Paese nordafricano. Il primo incontro - si legge nella nota - ha consentito di discutere lo stato di avanzamento della preparazione del programma prioritario di riforme in vista della conclusione di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), con la partecipazione dei ministeri interessati e della Banca Centrale della Tunisia (Bct)".

"La seconda sessione si è incentrata sulle procedure relative ai programmi di supporto finanziario e tecnico presentati dall'Unione Europea, dall'Agenzia di Sviluppo Francese e dalla Banca Tedesca di Sviluppo (Kfw)".

La terza sessione è stata riservata "alla presentazione delle linee principali del progetto per il rilancio dell'economia nazionale nel breve termine e delle raccomandazioni formulate dal ministero delle Finanze e della Programmazione, in coordinamento con i vari dipartimenti e strutture interessate".

Gravi malumori tra i dipendenti pubblici si sono registrati in Tunisia in questi ultimi giorni per il ritardo nel versamento degli stipendi del mese di gennaio, ritardi che sono stati addebitati dalle autorità a motivi tecnici.