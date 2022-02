Il Bahrain punta su turismo per rilanciare lo sviluppo del regno Hotel lusso davanti al mare, trasporti e rilancio luoghi Unesco

(ANSAmed) - NAPOLI, 08 FEB - Migliorare i trasporti, sviluppare edifici belli e funzionali tra alberghi e lidi balneari, preparare un "cambio di gioco" sul turismo per lanciare un grande sviluppo dell'isola nel settore. E' questo il piano in atto in Bahrain, enorme isola della penisola arabica, a metà tra il Qatar e l'Arabia Saudita, che studia come partecipare da protagonista al ritorno del grande turismo internazionale verso la recessione del covid.



The National online racconta come il Paese lavora per una doppia offerta ai turisti, partendo dagli alberghi seducenti davanti al mare e spingendoli anche a scoprire la storia del Paese nei monumenti. "E' importante che il Bahrain - spiega Nasser Al Qaedi, direttore esecutivo dell'Autorità Turismo ed Eventi del Paese - sia pronto a una trasformazione del settore per fare passi avanti nel mercato internazionale. In un ambiente globale il turismo sta cambiando e siamo concentrati nell'anno 2022 a trasformare l'offerta del territorio. Speriamo entro la fine di quest'anno di aver inaugurato la nuova Bahrain Exhibition Centre, anche perché è un'arma in più aumentare eventi, festival e conferenze internazionali".



Intanto sette nuovi alberghi da cinque stelle e sviluppo di strutture davanti al mare sono impegnati nell'ampliare le attività marittime del Paese, in cui si stanno sviluppando anche i servizi autobus e i taxi, mentre sono in corso i progetti di cinque nuove città sull'isola. Il Paese sta anche lavorando per una nuova metropolitana lunga 110 chilometri che colleghi con un via alla circolazione con venti stazioni che colleghino il Bahrain International Airport verso le aree residenziali e commerciali di Seef, Manama e l'area diplomatica del Paese.



"Vogliamo popolare diverse zone del Paese - ha spiegato Fasht Al Jarim, che lavora sui prodotti di rinnovo - con lavori da fare e con divertimento e relax per chi viene, aumentando anche il numero di chi viene qui con pacchetti che incentivino il settore turismo. Tutto parte dal nuovo aeroporto che è un assaggio delle novità in arrivo, ma lavoreremo anche con gli altri Paesi del Golfo Arabico per aumentare gli arrivi nell'area".



Cultura ed eredità di monumenti fa parte dell'offerta del Bahrain che ha tre siti protetti dall'Unesco: gli antichi tumuli sepolcrali di Dilmun, il sito di Pearling Path, testimonianza della produzione di perle, e il Qal'at Al Bahrain, un antico porto e forte militare. (ANSAmed).