Tunisia: a Djerba la fiera aerospaziale e della difesa

TUNISI - L'aeroporto internazionale di Djerba-Zarzis ospiterà, dall'11 al 15 maggio, la 2a edizione della fiera aerospaziale e della difesa, ('International Aerospace & Defense Exhibition' Iade Tunisia 2022) con oltre 42 delegazioni ufficiali provenienti da diversi Paesi. Lo ha annunciato la società organizzatrice sul proprio sito web precisando che l'evento è dedicato principalmente agli investimenti e allo sviluppo del mercato africano e mira ad attrarre un turismo d'affari, condividere competenze e familiarizzare con le ultime innovazioni nel campo dell'aeronautica e della difesa.

"Iade Tunisia fornirà diverse opportunità per incontrare i principali attori internazionali dell'industria aerospaziale e della difesa per espandere le reti e costruire nuove partnership", si legge in una nota.

"L'evento presenterà oltre 200 aziende espositrici di tutto il mondo e ospiterà un gran numero di delegazioni africane e decisori provenienti da Tunisia, Africa e Medio Oriente. Questa base di aziende fa parte di schemi di sviluppo che coprono un'ampia gamma delle attività aerospaziali e di difesa", specifica la stessa fonte.

La prima edizione della fiera venne organizzata dal 4 all'8 marzo 2020 sempre all'aeroporto di Djerba-Zarzis e fu un successo a livello professionale con la presenza dei principali attori dell'industria aerospaziale, ma anche di pubblico, con la realizzazione di vari air-show.