Tunisia: aumenta export industria, +19,4% nel 2021 Calo invece delle esportazioni alimentare

(ANSAmed) - TUNISI, 21 FEB - Le esportazioni industriali tunisine sono aumentare del 19,4% nel 2021 per un totale di 41,7 miliardi di dinari, contro i 34,9 miliardi nel 2020. Lo rivelano i dati statistici dell'Agenzia per la promozione dell'industria e dell'innovazione (Apii), secondo i quali, ad eccezione delle vendite dell'alimentare, tutti i settori dell'industria manifatturiera hanno visto un aumento delle esportazioni.



Il calo del 13% delle vendite all'estero delle industrie alimentari è dovuto principalmente alle modeste esportazioni di olio d'oliva che rappresenta una delle leve industriali del Paese e la base delle esportazioni di materie prime in generale.



Il valore delle esportazioni delle industrie alimentari è stimato in 3.290 miliardi di dinari nel 2021, contro i 3.781 miliardi di dinari nel 2020. L'industria meccanica ed elettrica ha raggiunto il valore di esportazioni più alto tra tutti i vari settori dell'industria manifatturiera, vale a dire 21,4 miliardi di dinari nell'ultimo anno, contro i 17,5 miliardi di dinari nel 2020.



Per quanto riguarda il settore tessile e dell'abbigliamento, nonostante le difficoltà strutturali e cicliche, le esportazioni sono cresciute del 12,7% in valore a quasi 7,6 miliardi di dinari nel 2021, dai 6,7 miliardi di dinari del 2020. Allo stesso modo, l'industria chimica ha registrato una notevole dinamica nelle vendite estere, registrando un aumento di 3,4 miliardi di dinari nel 2021 contro i 2,2 miliardi di dinari nel 2020. Il settore della pelletteria e delle calzature ha registrato una notevole ripresa, portando le sue esportazioni alla soglia di 1.600 mln dinari nel 2021, contro i 1.296 mln del 2020. Infine, le esportazioni del settore dei materiali da costruzione, della ceramica e del vetro hanno raggiunto 1 miliardo di dinari, contro i 615 mln nel 2020. (ANSAmed).