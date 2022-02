Spagna, al via il Mobile World Congress senza la Russia

MADRID - Prende il via oggi a Barcellona il Mobile World Congress (Mwc), uno degli eventi del settore della telefonia mobile più importanti a livello mondiale. Un appuntamento che si terrà principalmente in presenza e sul quale aleggiano le incertezze economiche dovute alla guerra in Ucraina. Gli organizzatori, che hanno proibito alla Russia di allestire un proprio padiglione, attendono tra i 40.000 e i 60.000 visitatori.



All'inaugurazione dell'evento hanno partecipato stamattina anche il re di Spagna Felipe VI, il premier Pedro Sánchez e il presidente regionale della Catalogna, Pere Aragonès. Il Mwc 2022 terminerà il tre marzo.