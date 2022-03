Ucraina: Serbia, AIK Banka rileva attività Sberbank Istituto di credito russo nel mirino delle sanzioni occidentali

(ANSAmed) - BELGRADO, 1 MAR - La AIK Banka ha annunciato di aver ricevuto il via libera della Banca nazionale serba e degli organismi di regolamentazioni competenti per rilevare le attività di Sberbank in Serbia. Sberbank è uno degli Istituti di credito russi nel mirino delle sanzioni occidentali contro Mosca per l'intervento militare in Ucraina.



Nel darne notizia, i media a Belgrado riferiscono che in tal modo AIK Banka aumenterà la sua quota di mercato in Serbia al 9%, e con il valore delle sue nuove attività di bilancio diventerà una delle banche più importanti del paese, garantendo la sicurezza dei depositi di tutti i clienti. (ANSAmed).