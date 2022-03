Spagna: governo, inflazione alta per tutto il 2022 La ministra dell'economia, la ripresa rallenterà

(ANSAmed) - MADRID, 03 MAR - Il governo spagnolo prevede che l'inflazione rimarrà alta per "tutto l'anno" 2022: è quanto affermato da Nadia Calviño, vicepremier e ministra dell'Economia, in dichiarazioni rilasciate all'emittente televisiva Antena 3 e riprese dall'agenzia di stampa Efe. Una situazione su cui sta incidendo il conflitto bellico in Ucrania, secondo la ministra: "Può esserci un rallentamento della ripresa e un effetto chiaro sui prezzi", ha dichiarato. (ANSAmed).