Carfagna, si lavora per Sud come piattaforma Med

NAPOLI - "Il governo ha scommesso molto sulle ZES, istituite nel 2017 ma poi finite nel dimenticatoio. Ora si è deciso di scommettere sulle ZES come polo di attrazione degli investimenti nazionali e internazionali che restituisce al Mezzogiorno il suo ruolo di piattaforma logistica nel Mediterraneo". Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna a margine degli Stati Generali del Mediterraneo che si sono aperti venerdì a Napoli, sede della ZES.



"I commissari stanno facendo un ottimo lavoro", ha aggiunto Carfagna, sottolineando che "abbiamo 630 milioni di euro per le infrastrutturazioni delle ZES". Il ministro ha spiegato che il governo ha "affiancato anche la riforma importante per potenziare la governance delle ZES, attribuendo a commissari straordinari i poteri importanti, rendendoli unici interlocutori di chi vuole investire in quelle aree. Abbiamo semplificato le procedure autorizzative per chi desidera investire e insediare le attività in quelle aree e si può chiedere e ottenere un'unica certificazione di cui è titolare il commissario delle ZES al posto di miriadi di pareri e concessioni. Poi abbiamo incrementato il credito di imposta portandolo da 50 a 100 milioni di euro per l'investimento, quindi investire sarà più facile e conveniente".



"La ZES è una grande sfida per Napoli, ha una grande disponibilità di capitali internazionali e Napoli può e deve essere un grande luogo di attrazione di investimenti di grandi gruppi internazionali sfruttando il nostro capitale umano e le nostre bellezze, con i vantaggi fiscali legati alle ZES", ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo agli Stati Generali del Mediterraneo.



L'avvio della ZES portuale attraendo investitori privati "è una grande opportunità per Napoli per creare lavoro e sviluppo e far tornare la città al centro di dinamiche tipiche di una grande capitale europea, affacciata sul Mediterraneo", ha proseguito Manfredi. "Questo mare oggi, vista anche la crisi in Ucraina, dopo uno sposamento per anni sull'Oceano Pacifico dei grandi flussi commerciali diventa nel bene e nel male lo scenario di confronto di grandi potenze internazionali, aprendo una nuova fase della geopolitica globale economica. Ma l'Italia deve assumersi la capacità di affrontare le sfide a partire da quella energetica che danno centralità al nostro Paese", ha sottolineato.