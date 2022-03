Ucraina: Egitto corre ai ripari contro effetto sui prezzi Per Economist la guerra di Putin potrebbe causare disordini

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 MAR - Il portavoce del governo egiziano, ambasciatore Nader Saad, ha sottolineato che il Cairo sta cercando "di aumentare e diversificare i beni offerti sul mercato per contrastare ogni tentativo" di sfruttare situazioni di oligopolio. La dichiarazione, fatta alla tv "Cbc", avviene in un clima di preoccupazione per gli effetti che la guerra in Ucraina possa aver sull'approvvigionamento e prezzi dei generi alimentari nell'area mediorientale: L'Economist questa settimana prevede che "l'invasione dell'Ucraina diffonderà la fame in Medio Oriente e in Africa" in particolare "aumentando il prezzo di cibo e carburante". E quindi "la guerra di Vladimir Putin causerà miseria e disordini", prevede il settimanale britannico.



Dal canto suo il portavoce governativo egiziano ha fatto sapere che "sui mercati sono iniziate campagne di ispezione e confisca di beni" venduti sfruttando la loro scarsità "e i processi sono stati deferiti al tribunale della sicurezza dello Stato". L'Egitto comunque ha "scorte sufficienti che ci aiutano ad aumentare l'offerta", ha sostenuto Saad, affermando "si tratta di una crisi eccezionale e tutto tornerà alla normalità col tempo". Il premier egiziano Mostafa Madbouly, ha ricordato il portavoce, ha spiegato che questa crisi non è colpa né del popolo né del governo del Cairo ma è nata dall'inflazione che ha colpito il mondo a causa del coronavirus, e la situazione si è complicata dopo la guerra russo-ucraina con le sue ripercussioni sui prezzi del grano e del carburante. "Il governo comunque ha i mezzi che gli consentono di alleviare la crisi ritirando scorte strategiche e aumentando i beni offerti, e questo aiuterà un graduale ritorno al punto di equilibrio", ha affermato Saad.(ANSAmed).