Expo Dubai: 22,9 milioni di visite, 'impegno rispettato' Oltre un milione di visite nell'ultimo weekend, il più affollato

(ANSAmed) - DUBAI, 29 MAR - Expo 2020 Dubai ha registrato più di un milione di visite venerdì, sabato e domenica, ultimo fine settimana per l'esposizione universale emiratina e il più affollato di tutti i suoi sei mesi, che ha portato il numero totale di visite a 22.937.830. Secondo quanto riferito in una nota degli organizzatori, con questo dato la prima Expo mondiale nella regione, che si concluderà il 31 marzo, ha adempiuto al suo impegno di attirare tra 22,9 milioni e 25,4 milioni di visite, un intervallo di obiettivi stabilito nel dossier di registrazione ufficialmente ratificato dagli Stati membri del Bureau International des Expositions (Bie) nel 2015, considerato "un risultato straordinario" nel contesto della pandemia di Covid-19. E le celebrazioni per l'ultimo giorno di Expo Dubai promettono di attrarre decine di migliaia di visitatori il 31 marzo , in una giornata che vedrà spettacoli, fuochi d'artificio, la cerimonia di chiusura e i concerti di Christina Aguilera, Norah Jones e Yo-Yo Ma. (ANSAmed).