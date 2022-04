Ferrero ritira prodotti in Serbia e Montenegro

BELGRADO - Il gruppo Ferrero ha annunciato il ritiro in Serbia e Montenegro, di propria iniziativa, di alcuni articoli 'Kinder' prodotti in Belgio per il possibile collegamento con alcuni casi dubbi di salmonella segnalati in Gran Bretagna e in altri Paesi europei. Come riferiscono i media a Belgrado, l'azienda sottolinea la sua grande cura e attenzione alla sicurezza alimentare, e l'interesse a collaborare con le istituzioni competenti locali.



"Anche se, dopo aver testato i prodotti Kinder immessi sul mercato, nessuno di loro è risultato positivo alla salmonella nè abbiamo ricevuto alcun reclamo da parte dei consumatori, prendiamo questa situazione molto seriamente poichè la cura e la sicurezza dei consumatori è sempre stata la nostra priorità", ha detto Ferrero in un comunicato, come riferito dai media.



Pertanto "come misura precauzionale abbiamo deciso di ritirare di nostra iniziativa i prodotti 'Kinder Schokobons' e 'Kinder Happy Moments' con i numeri di determinati lotti di produzione.