Algeria: le pensioni aumenteranno dal 2 al 10% Tebboune ordina misura retroattiva per gli anni 2021 e 2022

(ANSAmed) - ALGERI, 11 APR - Le autorità algerine hanno deciso oggi un aumento delle pensioni con percentuali che vanno dal 2 al 10%.



Lo rende noto un comunicato della presidenza algerina. Secondo la stessa fonte, il presidente Abdelmadjid Tebboune ha ordinato al governo di aumentare retroattivamente le pensioni per gli anni 2021 e 2022.



La nota spiega che ci sarà un aumento del 10% per le pensioni inferiori o uguali a 15.000 dinari (circa 100 euro), mentre l'aumento più basso (2%) sarà per le pensioni superiori a 43.000 dinari (274 euro).



Secondo il fondo pensione statale, l'Algeria ha più di 3 milioni di pensionati in un paese con più di 44 milioni di abitanti.



Da tempo pensionati e sindacati ripetono i loro appelli alle autorità per un aumento delle pensioni, a fronte del deterioramento del potere d'acquisto e di un'ondata di prezzi elevati che dura ormai da due anni.



A fine marzo, le autorità algerine hanno iniziato a erogare un'indennità di disoccupazione per la prima volta nella storia del paese nordafricano, pari a 13mila dinari (82 euro).(ANSAmed). (ANSA).