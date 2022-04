Parco eolico offshore Taranto. Di Maio,sì a soluzioni innovative 'Accelerare per raggiungere la neutralità climatica al 2050'

(ANSAmed) - TARANTO, 21 APR - "Cogliamo pienamente il valore strategico di questo progetto nel contesto della transizione energetica che, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, ci prefiggiamo di accelerare per raggiungere la neutralità climatica al 2050. Aziende come Renexia svolgono un ruolo importante per lo sviluppo di soluzioni innovative che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta nel modo più efficiente e sostenibile". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel messaggio inviato per l'inaugurazione di Beleolico, il parco eolico offshore a Taranto realizzato da Renexia (società del gruppo Toto).



"Con questa consapevolezza - ha aggiunto - l'approccio della Farnesina nella sua missione di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo e promozione del commercio estero, si fonda su un dialogo costante con la realtà imprenditoriale. Siamo al vostro ascolto, per mettere in campo, come abbiamo fatto durante l'emergenza pandemica con il Patto per l'Export, le misure più adeguate alle vostre esigenze e difficoltà".



Per Di Maio, "nell'attuale congiuntura, abbiamo anzitutto istituito alla Farnesina un'unità di crisi per le imprese italiane, con l'obiettivo di assicurare loro assistenza a fronte delle ripercussioni del conflitto in Ucraina cui sono più esposte. Allo stesso tempo, nel disegnare e attuare strumenti di sostegno - ha evidenziato il ministro - continueremo a sostenere quei processi di transizione verde, digitalizzazione e innovazione che consentiranno al nostro tessuto economico di essere sempre più competitivo a livello internazionale".



