Gentiloni, stop a Patto non è ritorno a spesa illimitata 'Nel 2023 politica bilancio Paesi ad alto debito sia prudente'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 MAG - "Vorrei sottolineare due messaggi chiave: siamo lontani dalla normalità economica" e "non stiamo proponendo un ritorno a una spesa illimitata". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, a proposito del nuovo stop al Patto di Stabilità nel 2023 presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo.



Nel 2023, "le politiche di bilancio nazionali dovrebbero coniugare la spinta agli investimenti con il controllo della crescita della spesa corrente, cosa particolarmente importante per i Paesi ad alto debito, ai quali è chiesto di garantire una politica fiscale prudente il prossimo anno", ha aggiunto.



(ANSAmed).