Tunisia: Fitch, tensioni politiche ostacolano accordo con Fmi

TUNISI - L'agenzia di rating internazionale Fitch ritiene che il governo tunisino e il sindacato Ugtt potrebbero raggiungere una posizione consensuale su una serie di riforme economiche che potrebbero sbloccare finanziamenti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e sostenere la posizione finanziaria esterna del Paese. Tuttavia, le tensioni intorno alla futura struttura istituzionale impediscono la conclusione di un accordo. "Questo aumenta i rischi per il nostro scenario di base, che prevede l'ingresso della Tunisia in un programma dell'Fmi alla fine del terzo trimestre del 2002", scrive l'agenzia di rating.



L'annuncio dell'Ugtt del 23 maggio di non voler partecipare al dialogo nazionale nel formato proposto dal presidente Kais Saied (senza partiti politici ndr) per sostenere le riforme politiche, e la sua intenzione di organizzare uno sciopero generale nel settore pubblico, ha messo in luce le divergenze di visione sul processo di riforma, indica Fitch.



È stata inoltre istituita una commissione costituzionale per portare avanti le riforme e a luglio è previsto un referendum sulla nuova Costituzione, con elezioni legislative anticipate alla fine del 2022. "Nonostante i crescenti rischi finanziari e politici, ci aspettiamo ancora che la Tunisia presenti un piano di riforma credibile al Fmi e che entro la fine dell'anno saranno erogati significativi finanziamenti ufficiali dai creditori", aggiunge l'agenzia di rating avvertendo tuttavia che "in uno scenario senza riforme, alla fine si potrebbe ritenere che la Tunisia richieda il trattamento del debito del Club di Parigi prima di poter beneficiare di ulteriori finanziamenti dell'Fmi, con implicazioni per i creditori del settore privato".



Fitch ha declassato il rating della Tunisia da "B-" a "CCC" nel marzo scorso, a causa dell'aumento dei rischi fiscali e di liquidità esterna dopo ulteriori ritardi nel raggiungimento di un nuovo accordo con l'Fmi, a seguito dei cambiamenti politici del luglio 2021.



"In assenza di un accordo con l'Fmi, necessario per accedere al sostegno di bilancio della maggior parte dei creditori ufficiali, prevediamo che le riserve internazionali della Tunisia si esauriranno gradualmente e che il dinaro si deprezzi", conclude Fitch.