Ue, raggiunto accordo tra Serbia e Kosovo su energia

BRUXELLES - Kosovo e Serbia hanno adottato una roadmap per l'attuazione degli accordi energetici nel quadro del dialogo facilitato dall'Ue. Lo annuncia in un tweet il rappresentante speciale Ue per il dialogo Pristina-Belgrado, Miroslav Lajcak, che plaude al "grande passo avanti" nella normalizzazione dei rapporti tra i due Stati.



L'accordo, pubblicato da Lajcak, consta di nove punti e mira a superare la crisi e i problemi nel settore energetico nei rispettivi paesi.



"Ho parlato con Aleksandar Vucic (presidente della Serbia, ndr) e Albin Kurti (premier del Kosovo, ndr) per congratularmi con loro per aver raggiunto oggi un accordo su una roadmap energetica. Si tratta di un grande e importante passo avanti nel dialogo facilitato dall'Ue e produrrà risultati concreti per tutti i cittadini. Attendiamo con impazienza di lavorare ai prossimi passi". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.