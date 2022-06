Tunisia: al via il Tunisia Investment Forum Due giorni a Gammarth, delegazione italiana la più numerosa

(ANSAmed) - TUNISI, 23 GIU - Comincia oggi a Gammarth il Tunisia Investment Forum, giunto alla sua 20ma edizione, principale evento dedicato alla promozione degli investimenti esteri in Tunisia, con il patrocinio del Ministero dell'Economia e della Pianificazione.



"Tunisia, riforme e valori competitivi" è il tema della due giorni di lavori che sarà aperta dal ministro dell'Economia, Samir Saied, e dal capo del governo, Najila Bouden. La prima giornata è dedicata alle risorse umane come fondamento dello sviluppo. La giornata di domani sarà dedicata al rilancio degli investimenti, alla competitività e alla presentazione di storie di successo. Opportunità di incontri e di networking animeranno il forum, la cui delegazione italiana è la più numerosa. Il Tunisia Investment Forum è organizzato dalla Fipa, l'agenzia per la promozione degli investimenti esteri.(ANSAmed).