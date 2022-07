Gaza: Ap apre uffici, sostituiscono quelli distrutti in 2021 'Seguiamo Gaza da oltre 50 anni e continueremo a raccontarla'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 LUG - La Associated Press ha inaugurato ieri i suoi nuovi uffici a Gaza, un anno dopo la distruzione degli uffici precedenti in un attacco condotto dall'aviazione israeliana contro un edificio elevato in cui - secondo Israele - operava anche una sezione dell'intelligence militare di Hamas. L'episodio avvenne durante gli undici giorni di serrati combattimenti del maggio 2021 fra Hamas e Israele. In quella occasione - ricorda l'emittente I24 - lo staff giornalistico della Ap e di altri media, fra cui al-Jazeera, ebbe un'ora di tempo per evacuare il palazzo.



Ieri, per celebrare l'apertura dei nuovi uffici, a Gaza City è giunta la presidentessa dell'agenzia di stampa, Daisy Veerasingham. Con la sua presenza, è stato spiegato, ha voluto evidenziare l'importanza che l'Ap annette alla copertura degli eventi nella Striscia. Veerasingham ha peraltro ringraziato i suoi dipendenti che, pur di fronte a situazioni di emergenza, hanno saputo svolgere egualmente il proprio lavoro. "Sono oltre 50 anni che operiamo a Gaza - ha aggiunto - e restiamo determinati a raccontare la storia di Gaza e della sua gente".



I media locali hanno evidenziato che l'apertura degli uffici dell'Ap coincidono con un altro episodio clamoroso relativo alle difficoltà dello svolgimento del lavoro giornalistico nel conflitto israelo-palestinese. Si riferivano alle indagini sulle responsabilità della morte della reporter di al-Jazeera Shireen Abu Akleh, avvenuta a Jenin (Cisgiordania) l'11 maggio scorso.



Secondo il Dipartimento di Stato è "probabile" che il colpo mortale sia partito da un fucile israeliano, "ma non intenzionalmente", mentre secondo Israele le condizioni fisiche del proiettile non consentono di stabilire con certezza da chi sia stato sparato.(ANSAmed).