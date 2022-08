Marocco: 7 giovani su 10 sono disoccupati di lungo corso

RABAT - In Marocco il 73,4% dei giovani non ha mai avuto un lavoro e 7 giovani su 10 (70,4%) sono disoccupati di lungo corso. L'Alto Commissariato per la Pianificazione (HCP), l'agenzia governativa delle statistiche, pubblica i dati sulla popolazione di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Sono in tutto 5,9 milioni di giovani, che solo in minima parte riesce a partecipare alla vita attiva del Paese.



Infatti solo il 16,3% di loro risulta occupato (962.000), mentre il 7,6% cerca lavoro (448.000) e il 76,1% è fuori dal mercato del lavoro. Più di 6 giovani su 10 (64,6%), tra i disoccupati, hanno un diploma di livello medio, il 20,6% un diploma di livello superiore mentre il 14,8% non ha un diploma. In totale 4.478.000 giovani, tre quarti della popolazione censita, sono ancora nel sistema scolastico e il 21,1% è rappresentato da ragazze che vivono nella casa parentale.



A livello nazionale, però, il tasso di disoccupazione è sceso dal 12,8% all'11,2%. Inoltre, dall'inizio del 2022 l'economia marocchina ha creato 133.000 posti di lavoro.