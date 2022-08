In Grecia riprende il turismo marittimo dopo anni di Covid

Il ritmo di crescita dei trasporti marittimi in Grecia è forte e il Paese si sta riprendendo dagli anni difficili del covid. Lo testimonia il Greek shipping report che è stato pubblicato di recente dalla XRTC Business Consultants, spiega il sito Greek Travel Pages. Nel 2019 venne toccato il punto massimo di 19 milioni di passeggeri sulle navi ma poi la cifra è stata duramente abbassata nel 2020, con un calo di ricavi di 130 milioni di euro, e 2021 dall'epidemia.



"Ora lo shipping greco - spiega il capo della XRTC George Xiradakis - sta cominciando un nuovo ciclo di sviluppo e di opportunità, all'interno di un ambiente economico trasparente e con il rispetto delle istituzioni e delle regole fnanziarie internazionali".



Già nel 2021 si era vista una prima schiarita con un aumento del 37% di veicoli trasportati via mare rispetto al 2020, una cifra che però restava inferiore del 40% rispetto al 2019. Uno sguardo ottimistico sul settore ora c'è anche se deve socntrarsi con i colpi della crisi energetica che proviene dalla guerra Russia-Ucraina e che porta i costi di carburante a pesare del 60-70% sui costi operativi, rispetto al 30-35% nche avevano prima della guerra. L'aumento di prezzi per il carburante in Grecia è di circa il 34% e resterà tale per tutto il 2022. Fono ad ora 100 navi hanno operato in Grecia quest'anno servizi quotidiani di trasporto per circa 115 porti delle isole greche e della penisola. Una dlele sfide da affrontare ora è l'urgente rinnovo delle flotte per andare incontro ai nuovi standard ambientali e anche nel guardare nuove rotte. La Greek Shipowners Association for Passenger Ships (SEEN), l'associazione di categoria, ha già detto nei mesi scorsi che bisogna raggiungere i livelli di trasporto del 2019 "che è l'obiettivo - è stato sottolineato - per il turismo e il traffico marittimo che guardi molto alle rotte sull'Adriatico".