Sánchez, 'attraverso Francia o Italia, il gasdotto va fatto' Premier Spagna 'Non possiamo sfruttare i nostri rigassificatori'

(ANSAmed) - MADRID, 30 AGO - La Spagna ha necessità di una migliore "interconnessione" con il resto dell'Europa per trasportare gas e spinge per arrivare a una soluzione con un gasdotto, "che sia attraverso la Francia o attraverso l'Italia": lo ha affermato il premier spagnolo, Pedro Sánchez, in dichiarazioni da Meseberg (Germania), dove ha incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Nei giorni scorsi, entrambi hanno proposto di investire su un gasdotto che passi attraverso i Pirenei, ma Parigi si è mostrata poco propensa.



"La Spagna concentra il 30% delle capacità di rigassificazione di tutta l'Europa", ha aggiunto Sánchez, "ma ora non possiamo utilizzarla". Il premier spagnolo ha ricordato che nei piani dell'Ue sull'energia è indicata come possibilità quella di costruire un gasdotto sottomarino che colleghi Barcellona e Livorno. (ANSAmed).