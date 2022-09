Spagna: treni gratis, 'risparmio per famiglie di mille euro' Lo afferma la ministra dei Trasporti nel 1º giorno della misura

(ANSAmed) - MADRID, 1 SET - La misura che, a partire da oggi, mette a disposizione in Spagna abbonamenti gratis per treni locali e a media percorrenza permetterà risparmi che "possono arrivare a circa mille euro" per famiglia: lo ha affermato la ministra dei Trasporti, Raquel Sanchez, conversando con giornalisti in una stazione di Madrid. Nelle prime ore, "più di 100.000 utenti" hanno già utilizzato i nuovi abbonamenti", ha aggiunto la ministra. (ANSAmed).