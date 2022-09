A Madrid convegno per aziende interessate a mercato italiano Oltre 200 le imprese partecipanti all'evento

(ANSAmed) - ROMA, 8 SET - Ha preso il via a Madrid il primo forum in questa capitale europea dedicato ad aziende con interessi in Italia: lo organizza la Camera di Commercio e Industria locale in collaborazione con la regione e il comune di Madrid e l'ambasciata italiana in Spagna. All'evento sono iscritte oltre 200 imprese, secondo il presidente della Camera di Commercio Ángel Asensio. Lo stesso Asensio ha ricordato che l'Italia è il "terzo cliente" e il "quarto fornitore" della Spagna. Nel 2021, le esportazioni verso l'Italia hanno avuto una crescita annuale del 28,4%, mentre le importazioni del 25,5%, ha aggiunto.



Il convegno è stato inaugurato in presenza della presidente della Regione Madrid, Isabel Díaz Ayuso, secondo cui i "15.000 madrileni in Italia si sentono a casa dal primo giorno".



"Benvenuti a tutti gli imprenditori italiani attivi a Madrid, siete tutti imprescindibili", ha detto. Presente anche l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, che ha spiegato che nel 2020 il 70% degli investimenti spagnoli verso l'Italia sono provenuti proprio da Madrid. "Gli obiettivi raggiunti recentemente devono spingerci a raggiungere mete ancora più alte", ha sostenuto.



Tra i temi trattati, le opportunità legate ai rispettivi piani di aiuti europei post-Covid, strumenti per estendere attività aziendali ed "esperienze" e "formule di successo" di piccole-medie imprese.(ANSAmed).