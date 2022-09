Oman annuncia costruzione centro ricerche missioni spaziali Space Settlement Center aperto a scienziati internazionali

(ANSAmed) - NAPOLI, 16 SET - L'Oman ha varato un programma di costruzione di un centro di ricerca per la simulazione di missioni spaziali ed esperimenti scientifici. Il Paese, spiega il quotidiano The National, ha rivelato il progetto mostrando il rendering di questa nuova centrale che sarà chiamata 'Space Settlement Center' e sarà costruita in un'area del distretto di Dumq, su una superfice di 20.000 metri quadrati.



Bahiya Al Shuaibi, fondatrice della Oman Global Space and Technology Company, ha affermato che il centro aiuterà gli scienziati a portare avanti i loro programmi di ricerca. "Il progetto - ha detto - punta a realizzare una simulazione dell'ambiente spaziale per studiare il comportamento degli astronauti prima di unirsi ai programmi internazionali di viaggi nello spazio. Sarà a disposizione degli scienziati, dei ricercatori e a coloro che sono interessati a fare esperimenti nel settore spaziale, l'intelligenza artificiale e la tecnologia avanzata". Il nuovo centro sarà anche coinvolto nei programmi di esercitazione con le istituzioni internazionali.



Anche gli Emirati Arabi Uniti avevano annunciato nel 2017 la costruzione di una struttura simile, il Mars Science City, con i lavori che si sono rallentati per assicurarsi della giusta tenuta del territorio scelto e che dovrebbero iniziare alla fine di quest'anno. La vera nascita dei due centri di ricerca in Oman e Eau porteranno il Medio Oriente tra i Paesi internazionali che attireranno scienziati partecipando ai futuri programmi.



(ANSAmed).