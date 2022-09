Agroalimentare: a Tunisi il Siat 2022 dal 12 al 15 ottobre Salone Internazionale degli Investimenti Agricoli e Tecnologia

(ANSA) - TUNISI, 19 SET - Si terrà a Tunisi, presso il Parco delle esposizioni del Kram, dal 12 al 15 ottobre prossimo, la 14a edizione del Salone Internazionale degli Investimenti Agricoli e della Tecnologia, principale evento sull'agroalimentare in Tunisia.



Il Salone, che rappresenta il punto di riferimento per gli operatori pubblici e privati operanti nelle filiere dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della pesca in tutta l'area del Mediterraneo, quest'anno avrà come tema gli "Investimenti intelligenti per lo sviluppo sostenibile". Organizzato dall'Agenzia per la promozione degli investimenti agricoli (Apia). Favorirà incontri tra produttori agricoli, operatori del settore, industriali, armatori, fornitori e ricercatori.



I seminari in programma affronteranno una serie di temi, tra cui le tecnologie per una migliore produttività e le tecniche innovative di risparmio idrico per l'irrigazione, e come affrontare il cambiamento climatico. Sono inoltre previste riunioni di partenariato per stimolare la creazione di progetti comuni e suggellare partenariati. E' prevista inoltre una forte partecipazione di imprese italiane del settore. (ANSA).