Portogallo: avanzo record dei conti pubblici in agosto

LISBONA - L'inflazione 'fa bene' al Portogallo, almeno ai suoi conti pubblici. Il Ministero delle Finanze portoghese ha comunicato ieri che il bilancio dello Stato ha rafforzato la tendenza al surplus anche in agosto, con un avanzo di 2,3 miliardi di euro. La fonte ministeriale attribuisce questa ondata particolarmente positiva, che comunque caratterizza la politica finanziaria del Portogallo degli ultimi anni (ma il surplus di agosto è cinque volte superiore a quello di luglio), al nuovo dinamismo dell'attività economica, in ripresa dalla pandemia, ma anche all'aumento dei prezzi e al conseguente aumento del gettito fiscale.



Per questo motivo, il dibattito politico su come aiutare i portoghesi resta molto acceso, con le opposizioni che accusano lo Stato di arricchirsi sulla pelle dei cittadini. Il prossimo mese di ottobre verrà applicato il pacchetto di aiuti alle famiglie, lavoratori e pensionati annunciato dal premier António Costa all'inizio di settembre. È pari a 2,4 miliardi di euro e prevede un versamento una tantum di 125 euro ai lavoratori con redditi fino a 2.700 euro mensili, assegni famigliari straordinari e un aumento delle pensioni che le opposizioni, però, denunciano essere solo un anticipo degli aumenti previsti per il 2023, ossia un gioco di prestigio contabile per mascherare un'azione di governo ancora troppo timida. Intanto, con l'avvicinarsi del dibattito sulla legge di bilancio, la proposta del ministro dell'Economia, Costa Silva, di ridurre l'imposta sul reddito delle società, poi seguita da una serie di smentite incrociate, pare aver già creato tensioni all'interno dello stesso esecutivo.