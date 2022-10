Grecia, inflazione salita al 12% a settembre Per il sesto mese consecutivo inflazione supera il 10%

(ANSAmed) - ATENE, 10 OTT - L'inflazione in Grecia è salita al 12% nel mese di settembre. Lo annuncia l'Autorità statistica greca (Elstat). Si tratta del sesto mese consecutivo in Grecia caratterizzato da un'inflazione che supera il 10%; nell'agosto scorso aveva raggiunto l'11,4%.



A settembre i prezzi del gas risultano più che quadruplicati (+332%) mentre quelli dell'elettricità sono aumentati del 30,5%.



Nel settembre scorso il governo di centro-destra guidato da Nea Dimokratia ha annunciato una serie di interventi mirati a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione di fronte all'aumento dei prezzi, per un totale di 5,5 miliardi di euro.



(ANSAmed).