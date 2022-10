La turca Desa apre nuovo polo manifatturiero nell'Aretino Stabilimento 2.000 mq con 50 occupati, investimento da 2 mln

(ANSAmed) - POPPI (AREZZO), 11 OTT - Desa, realtà industriale turca specializzata nella pelletteria fondata nel 1972 a Istanbul da Melih Celet, aprirà uno stabilimento vicino ad Arezzo, a Poppi. Il nuovo polo manifatturiero da 2.000 mq, il primo e unico aperto dall'azienda fuori dalla Turchia, sarà operativo da fine anno e darà lavoro a 50 persone. Circa 2 milioni di euro la cifra destinata all'investimento dalla famiglia Celet, che produce la propria linea in pelle, 1972 Desa, e realizza le collezioni di abbigliamento e accessori in pelle per alcuni brand del lusso.



''Abbiamo fatto questa scelta per essere vicini ai nostri clienti - spiega Burak Celet, figlio del fondatore e ceo dell'azienda -. Siamo una delle più antiche manifatture della Turchia, siamo specializzati anche nel training, abbiamo una scuola dentro la nostra azienda per formare i dipendenti della manifattura. Nel nuovo polo produttivo in Toscana faremo prototipi e produzione''. L'obbiettivo è rendere questa nuova sede italiana un punto strategico per il business dell'azienda, che conta in Turchia 2.000 dipendenti, di cui 1.500 impiegati nella manifattura e 500 nel retail (l'azienda possiede 60 negozi in Turchia, per scarpe, accessori e abbigliamento in pelle), e mira a chiudere il 2022 con un fatturato da 80 milioni di euro.



Conta già uffici a Londra, Milano, Dusseldorf e Sofia e dal 2003 è quotata in borsa.



Ciò che ha permesso all'azienda di svilupparsi e stringere partnership durevoli nel corso degli anni con le aziende del lusso, è in primis il completo controllo dell'intera filiera che permette la verifica di ogni singola fase di lavorazione all'interno dei propri siti produttivi: dall'approvvigionamento alla conceria, dal finissaggio alla confezione dei prodotti tramite un sofisticato sistema di tracciamento. (ANSAmed).