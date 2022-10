Agroalimentare: nutrita presenza italiana a Siat Tunisi

TUNISI - E' stata inaugurata giovedì dalla prima ministra Najla Bouden, alla presenza dell'Ambasciata d'Italia a Tunisia, la 14ma edizione del Salone Internazionale degli Investimenti e delle Tecnologie Agricole "Siat 2022" al Centro delle Esposizioni del Kram di Tunisi. Il Salone, che rappresenta il punto di riferimento per gli operatori pubblici e privati operanti nelle filiere dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della pesca in tutta l'area del Mediterraneo, quest'anno ha come tema gli "Investimenti intelligenti per lo sviluppo sostenibile". Organizzato dall'Agenzia per la promozione degli investimenti agricoli (APIA), mira a favorire incontri tra produttori agricoli, operatori del settore, industriali, armatori, fornitori e ricercatori.



Diversi gli eventi previsti fino al 15 ottobre, tra cui un'esposizione di tecnologie avanzate e una presentazione dei risultati della ricerca nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, della pesca e dei servizi correlati. Sono anche previsti incontri tra sviluppatori tunisini e partner di 7 delegazioni straniere volti a creare progetti, stabilire relazioni commerciali e concludere contratti di produzione.



Particolarmente nutrita la partecipazione italiana con diversi stand delle principali imprese operanti nel settore, nonché uno stand dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che ha promosso il programma PRASOC, volto a favorire l'inclusione finanziaria degli operatori economici negli ambiti dell'agricoltura, della pesca e dell'economia sociale e solidale.



Il direttore generale di APIA, Inji Douggui, ha dichiarato all'agenzia Tap che gli investimenti approvati nel settore agricolo in Tunisia hanno raggiunto dall'inizio dell'anno oltre 400 milioni di dinari, registrando un aumento del 30%.