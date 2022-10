Tunisia: a Tabarka assegnati gli Italian Business Oscars Premiate le imprese che hanno contribuito a rafforzare scambi

(ANSAmed) - TUNISI, 17 OTT - Si è svolta lo scorso fine settimana a Tabarka la IV edizione degli "Italian Business Oscars", evento annuale organizzato dalla Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria (CTICI), in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, per celebrare la comunità imprenditoriale italiana in Tunisia e l'importanza della collaborazione tra i due Paesi.



Durante la cerimonia, alla quale ha partecipato l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, sono stati consegnati i riconoscimenti a quelle imprese che si sono distinte per aver contribuito a rafforzare gli scambi, gli investimenti e le relazioni economiche tra Italia e Tunisia.



"Sono convinto che il Made in Italy rappresenti un prezioso strumento della nostra politica estera: i vostri marchi sono uno dei biglietti da visita del nostro Paese", ha detto l'ambasciatore Saggio nel suo discorso di apertura, rimarcando che "fare affari non significa solo saper cogliere le opportunità offerte dal mercato, ma anche fare una scelta consapevole di sviluppo reciproco, sostenendo il benessere delle comunità nella quale un'impresa opera".



L'Oscar per la "Migliore Grande Impresa" è andato a Effemme Biserta, quello per la "Migliore Piccola e Media impresa" alla Compagnie manufacture italienne, quello per il "Miglior Investimento Consolidato" a Tunicotex e quello per il "Migliore Nuovo investimento" al Gruppo Manifatture Italiane. Salotti Italia si è aggiudicato l'Oscar "per la Resilienza", mentre il Premio d'onore per la Responsabilità sociale d'impresa è stato assegnato alla Chiesi e il Premio d'onore come "Miglior partner tunisino" alla Société Bouzguenda Freres, del gruppo Polina.



L'evento è stata l'occasione per riunire oltre 80 rappresentanti delle eccellenze economiche del nostro Paese e ha confermato l'importanza che il mercato tunisino riveste per l'Italia. "Siamo oggi infatti il primo partner commerciale della Tunisia dove operano oltre 900 imprese italiane", ha sottolineato la nostra rappresentanza diplomatica. Il presidente della Camera Tuniso-Italiana di Commercio e d'Industria, Mourad Fradi, ha evidenziato come gli "Italian Business Oscars" si confermano come un appuntamento annuale di alto livello volto a consolidare i rapporti di cooperazione bilaterale tra la Tunisia e l'Italia sul piano economico e commerciale.(ANSAmed). (ANSA).