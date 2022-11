Scelti 9 comuni o enti Mediterraneo per fondi piano energia Da Napoli a Bizerte, incontro a Beirut per lancio SEACAO 4 SDG

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Un milione di euro finanziati dall'Ue al 90% per aiutare nove città nel Mediterraneo ad aggiornare i propri piani energetici per affrontare al meglio il momento: questo l'obiettivo del progetto SEACAP 4 SDG che ha presentato la lista ufficiale dei Comuni o Autorità Locali selezionati per aggiornare l'efficientamento energetico.



Il progetto SEACAP 4 SDG, finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED, ha pubblicato infatti la lista delle città selezionate per ricevere supporto tecnico da una società specializzata per elaborare o aggiornare il Piano d'azione per l'accesso all'energia sostenibile e il clima (SEACAP) o un piano equivalente per l'efficienza energetica. Il 29 novembre, il progetto SEACAP 4 SDG celebrerà i primi Comuni con un evento a Beirut, organizzato nell'ambito della Beirut Energy Week (28-30 Novembre 2022), e trasmesso online per permettere la partecipazione a tutti i rappresentanti delle città coinvolte che sono Lloret de Mar (Spagna), Aigialeia (Grecia), Napoli (Italia), Aqaba Special Economic Zone Authority (Giordania), Jdeideh El Chouf (Libano), Sax (Spagna), Bizerte (Tunisia), Alexandria Water Company (Egitto). Nelle prossime settimane, sarà comunicato anche il nome dell'ultimo Comune al fine di completare la lista.



Il comune libanese di Jdeideh El Chouf aprirà uno slot dedicato ai Comuni o Autorità locali ed enti esterni selezionati che parteciperanno online per fornire il proprio feedback in merito all'attuazione del meccanismo proposto nei paesi partner.



Inoltre, tra le attività del progetto SEACAP 4 SDG, 4 Comuni della sponda Sud del Mediterraneo riceveranno anche supporto tecnico per l'implementazione di soluzioni e strumenti innovativi per la riqualificazione energetica di edifici scolastici o sanitari.



Il progetto SEACAP 4 SDG, finanziato nell'ambito del programma ENI CBC MED, è partito a Dicembre 2021 e dura 18 mesi.



