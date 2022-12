Tel Aviv perde il primato di città più cara al mondo Ora prima New york e Singapore. Costo vita globale su dell'8.1

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 DIC - Tel Aviv non è la città più cara al mondo: il primato - durato un anno - va oggi a New York, suguita da Singapore. Lo ha certificato il 'Worldwide Cost of Living Index' che ha messo a raffronto i prezzi di oltre 170 città sparse sul globo e che è considerato uno dei più accurati del settore. Lo scorso anno Tel Aviv aveva battuto Parigi, Singapore, Zurigo, Hong Kong e New York aggiudicandosi così la discutibile palma del top del costo della vita. Ora dovrà accontentarsi del terzo posto. Fattore determinante del balzo in avanti di New York e Singapore è - secondo la ricerca - la combinazione "di due fattori: redditi alti e un tasso di cambio più forte". Al contrario, "una valuta più forte e un tasso di inflazione più elevato" hanno fatto retrocedere Tel Aviv in terza posizione. A livelli più generali, la ricerca ha riscontrato che i prezzi "sono aumentati in media dell' 8.1% rispetto all'anno precedente nelle maggiori città del mondo".



Ovvero, "il tasso più veloce degli ultimi 20 anni, riflettendo una crisi globale del costo della vita innescata dalla crisi in Ucraina e dal perdurare della restrizioni da Covid in Cina".



(ANSAmed).