A Djerba nuovo mercato del pesce con fondi italiani

ROMA - Il mercato ittico Houmet Souk di Djerba in Tunisia è stato inaugurato dopo un restyling finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'obiettivo è migliorare i sistemi di produzione e consumo in vista di una crescita socioeconomica sostenibile. Il progetto di ristrutturazione è stato realizzato dal Centro internazionale di studi agronomici mediterranei avanzati Ciheam Bari, in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura, delle risorse idriche e della pesca nell'ambito del progetto Nemo Kantara - Stabilizzazione e Sviluppo Socioeconomico delle Regioni Costiere Tunisine, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri con un budget complessivo di 5 milioni di euro, per una durata di tre anni.



Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il Governatore di Medenine, Said Ben Zayed, l'Ambasciatore italiano in Tunisia, Fabrizio Saggio, rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), e i sindaci delle comunità che operano nel settore della pesca. "Gli interventi finanziati dall'Italia, tra cui il progetto Nemo Kantara, hanno una duplice finalità - ha detto l'Ambasciatore Saggio - da un lato, migliorare la sostenibilità dei sistemi produttivi, creando ricchezza più duratura e occupazione; dall'altro, garantire una produzione sufficiente basata sulla qualità degli alimenti, assicurando al contempo l'equilibrio degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità. Ciò implica l'urgenza di costruire un nuovo paradigma di sviluppo in cui l'aumento della produzione si accompagni all'uso razionale delle risorse naturali e la tradizione delle tecniche di pesca e di acquacoltura si incontri con la modernizzazione e l'innovazione". Altri interventi sono previsti per potenziare le infrastrutture e i servizi, diversificare le attività produttive e offrire nuove opportunità ai giovani e alle donne, garantendo uno sviluppo integrato e sostenibile, la sicurezza sul lavoro e la capacità economica.